Disparitions en vue Théâtre de la rue de belleville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 18:00 – 19:30

Gratuit : non Tarif plein : 22€Tarif réduit : 17€Carte blanche : 12€ Tout public

« Il arrive que j’ai tort, mais quand j’ai tort, j’ai mes raisons.Je crois qu’on a toujours tort d’essayer d’avoir raison. »Des histoires sans queue ni tête, des dédoublements de personnalité en direct, des jeux de mots en-veux-tu-en-voilà…Bref, de quoi tenir à distance durant un instant les questions épineuses quant au sens de la vie et de la vacuité de toutes choses.Après le succès de Double Sens Unique, le duo revient avec un nouvel opus d’après les textes de Raymond Devos.. Textes de Raymond DevosAdaptation de Chantal CharrierAvec Chantal Charrier et Michel Hermouët

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100



