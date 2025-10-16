Dispositif « UNIPOP » de villes en villes à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
Dispositif UNIPOP de villes en villes au cinéma le Club à La Roche-Chalais.
Renseignements 06 45 66 56 55
Le jeudi 16 octobre, avant-première du film « METEORS », puis rencontre avec le réalisateur Hubert CHARRUEL.
Contact leclub.cinema@wanadoo.fr
06 45 66 56 55 .
English : Dispositif « UNIPOP » de villes en villes à La Roche-Chalais
Cinéma le Club in La Roche-Chalais.
Thursday April 11 at 6:30pm: Shakespeare on screen by Sarah followed by the film « OTHELLO » by ORSON WELLES
German : Dispositif « UNIPOP » de villes en villes à La Roche-Chalais
Cinéma le Club in La Roche-Chalais.
Donnerstag, 11. April, 18.30 Uhr: Shakespeare auf der Leinwand von Sarah, gefolgt von ORSON WELLES’ OTHELLO
Italiano :
Evento UNIPOP de villes en villes al cinema Club di La Roche-Chalais.
Informazioni: 06 45 66 56 55
Espanol : Dispositif « UNIPOP » de villes en villes à La Roche-Chalais
Cinéma le Club en La Roche-Chalais.
Jueves 11 de abril a las 18.30 h: Shakespeare en pantalla por Sarah seguido de la película « OTHELLO » de ORSON WELLES
L’événement Dispositif « UNIPOP » de villes en villes à La Roche-Chalais La Roche-Chalais a été mis à jour le 2025-09-12 par Val de Dronne