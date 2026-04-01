Disquaire Day Roller Dance La Tréfilerie La Couronne
Disquaire Day Roller Dance La Tréfilerie La Couronne samedi 18 avril 2026.
La Couronne
Disquaire Day Roller Dance
La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un rendez-vous à la croisée des chemins entre roller vintage, musique, performances pour l’unique concept de France à prendre la route en rollers et qui retourne n’importe quel dancefloor.
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La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
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English :
A meeting at the crossroads of vintage rollerblading, music and performance for the only concept in France to take to the road on rollerblades and turn any dancefloor upside down.
L’événement Disquaire Day Roller Dance La Couronne a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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