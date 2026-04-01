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Disquaire Day Roller Dance La Tréfilerie La Couronne

Disquaire Day Roller Dance La Tréfilerie La Couronne samedi 18 avril 2026.

Lieu : La Tréfilerie

Adresse : 1 allée des Sports

Ville : 16400 La Couronne

Département : Charente

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

La Couronne

Disquaire Day Roller Dance

La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Un rendez-vous à la croisée des chemins entre roller vintage, musique, performances pour l’unique concept de France à prendre la route en rollers et qui retourne n’importe quel dancefloor.
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La Tréfilerie 1 allée des Sports La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67  mediatheque@lacouronne.fr

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English :

A meeting at the crossroads of vintage rollerblading, music and performance for the only concept in France to take to the road on rollerblades and turn any dancefloor upside down.

L’événement Disquaire Day Roller Dance La Couronne a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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