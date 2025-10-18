Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 11:00 – 20:00

Gratuit : non 2 € valable le week-end / Gratuit moins de 18 ans 2 € valable le week-end / Gratuit moins de 18 ans Tout public

Disquaire, le rendez-vous vinyle nantais, revient cet automne pour une 9e édition. La Little Atlantique Brewery accueillera une nouvelle fois le salon. Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 20hDimanche 19 octobre 2025 de 11h à 18h Au programme :17 disquaires et une grande variété de disques à la vente,8 Dj’s pour des mix uniquement en vinyles,1 tatoueuse avec une planche de flashs musicaux,1 petit espace dédié aux acteurs musicaux locaux,1 talk,1 salon d’écoute à la disposition de chacun,1 stand pour nettoyer vos disques avec Energy Control Center. Programme complet sur facebook

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

https://www.facebook.com/events/1542225723822850