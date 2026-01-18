Disquaire – le rendez-vous vinyle nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 11:00 – 20:00

Gratuit : non 2 €

Disquaire, le rendez-vous vinyle nantais, revient pour une dixième édition. Au programme :18 disquaires et une grande variété de disques à la vente,8 Dj’s pour des mix uniquement en vinyles,1 petit espace dédié aux acteurs musicaux locaux,1 talk,1 salon d’écoute à la disposition de chacun,1 stand d’accessoires et de nettoyage de disques. Samedi 31 janvier 2026 de 11h à 20hDimanche 1er février 2026 de 11h à 18h

Little Atlantique Brewery / LAB Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

