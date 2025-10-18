Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes

Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes samedi 18 octobre 2025.

Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais 18 et 19 octobre Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique

2 € valable le week-end / Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T11:00:00 – 2025-10-18T20:00:00

Fin : 2025-10-19T11:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Disquaire, le rendez-vous vinyle nantais, revient cet automne pour une 9e édition. La Little Atlantique Brewery accueillera une nouvelle fois le salon.

Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 20h

Dimanche 19 octobre 2025 de 11h à 18h

Au programme :

17 disquaires et une grande variété de disques à la vente,

8 Dj’s pour des mix uniquement en vinyles,

1 tatoueuse avec une planche de flashs musicaux,

1 petit espace dédié aux acteurs musicaux locaux,

1 talk,

1 salon d’écoute à la disposition de chacun,

1 stand pour nettoyer vos disques avec Energy Control Center.

Programme complet sur facebook

Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1542225723822850 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1542225723822850 »}]

9e édition

Identité visuelle : The Feebles