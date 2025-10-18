Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais Little Atlantique Brewery / LAB Nantes
Disquaire – Le rendez-vous vinyle nantais 18 et 19 octobre Little Atlantique Brewery / LAB Loire-Atlantique
2 € valable le week-end / Gratuit moins de 18 ans
Disquaire, le rendez-vous vinyle nantais, revient cet automne pour une 9e édition. La Little Atlantique Brewery accueillera une nouvelle fois le salon.
Samedi 18 octobre 2025 de 11h à 20h
Dimanche 19 octobre 2025 de 11h à 18h
Au programme :
17 disquaires et une grande variété de disques à la vente,
8 Dj’s pour des mix uniquement en vinyles,
1 tatoueuse avec une planche de flashs musicaux,
1 petit espace dédié aux acteurs musicaux locaux,
1 talk,
1 salon d’écoute à la disposition de chacun,
1 stand pour nettoyer vos disques avec Energy Control Center.
Programme complet sur facebook
Little Atlantique Brewery / LAB 23 bd de Chantenay, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
9e édition
Identité visuelle : The Feebles