Dissection d’une chute de neige Théâtre de la cité internationale Paris jeudi 18 décembre 2025.
Il était une fois…
Un grand royaume, quoique…
Mais surtout un beau palais, ce qui est tout à fait subjectif finalement,
Dans un pays froid, très froid, vraiment froid ça c’est sûr.
Où règne une femme, qui n’est pas tout à fait une femme en réalité.
En tout cas un roi, en soi pas vraiment, mais pas une reine non plus d’ailleurs.
Une Fille Roi, une anomalie, un paradoxe.
Nous sommes le matin, le soir, ou peut-être même l’après-midi, qui sait.
Et nous sommes probablement en été, printemps, automne, ou hiver.
Dans ce royaume où le sang se glace avant même d’avoir pu couler,
Cinq figures s’accrochent à tout ce qu’il reste de ce royaume, cette Fille Roi.
Dans ce conte dramatique, librement inspiré de la vie de Christine de Suède (1626-1689), cinq acteur.ice.s viennent poser le paysage de ce royaume enneigé. À travers ce conte, on questionne les rapports de genre, de pouvoir, et de domination, qui sont autant de thèmes qui vont traverser la figure de la Fille Roi.
Durée estimée : 1h30
Une production PSPBB/ESAD
Texte : Sara Stridsberg
Mise en scène : Souâd Dantas
Collaboratrice artistique : Orane Barroso Pinto Dias
Scénographie : Angèle Bernigole, Ali Joussot Pérard, Salomé Lebette Debas, Lisa Notarangelo, élèves en scénographie de l’Ecole des Arts Décoratifs, Paris
En partenariat avec l’Ecole des Arts Décoratifs-PSL, Paris
Régie générale : Carlos Perez
Lumière : Lisa Notarangelo
Présentations de la carte blanche de Souâd Dantas de la promotion 2026 PSPBB/ESAD.
Le vendredi 19 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
Le jeudi 18 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Théâtre de la cité internationale 21A, boulevard Jourdan 75014 Salle ResserreParis
