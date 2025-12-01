Dissection d’une chute de neige Théâtre de la cité internationale Paris

Il était une fois…

Un grand royaume, quoique…

Mais surtout un beau palais, ce qui est tout à fait subjectif finalement,

Dans un pays froid, très froid, vraiment froid ça c’est sûr.

Où règne une femme, qui n’est pas tout à fait une femme en réalité.

En tout cas un roi, en soi pas vraiment, mais pas une reine non plus d’ailleurs.

Une Fille Roi, une anomalie, un paradoxe.

Nous sommes le matin, le soir, ou peut-être même l’après-midi, qui sait.

Et nous sommes probablement en été, printemps, automne, ou hiver.

Dans ce royaume où le sang se glace avant même d’avoir pu couler,

Cinq figures s’accrochent à tout ce qu’il reste de ce royaume, cette Fille Roi.

Dans ce conte dramatique, librement inspiré de la vie de Christine de Suède (1626-1689), cinq acteur.ice.s viennent poser le paysage de ce royaume enneigé. À travers ce conte, on questionne les rapports de genre, de pouvoir, et de domination, qui sont autant de thèmes qui vont traverser la figure de la Fille Roi.

Durée estimée : 1h30

Une production PSPBB/ESAD

Texte : Sara Stridsberg

Mise en scène : Souâd Dantas

Collaboratrice artistique : Orane Barroso Pinto Dias

Scénographie : Angèle Bernigole, Ali Joussot Pérard, Salomé Lebette Debas, Lisa Notarangelo, élèves en scénographie de l’Ecole des Arts Décoratifs, Paris

En partenariat avec l’Ecole des Arts Décoratifs-PSL, Paris

Régie générale : Carlos Perez

Lumière : Lisa Notarangelo

Présentations de la carte blanche de Souâd Dantas de la promotion 2026 PSPBB/ESAD.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Théâtre de la cité internationale 21A, boulevard Jourdan 75014 Salle ResserreParis

https://www.pspbb.fr/agenda/theatre/dissection-d-une-chute-de-neige-3647