Dissémination des fruits et graines Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous devant l’entrée principale du Parc Floral de Paris, côté esplanade du château.

Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Comment les arbres se reproduisent-ils ? Et comment propagent-ils leurs fruits et graines ? Lors d’une sortie dans le Parc Floral de Paris, fruits et graines seront décortiqués pour mettre à jour les stratagèmes de dissémination des arbres.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

