Distans Compagnie Vol’e Temps La Chapelle-Saint-Luc

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : 6 – 6 – 6 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Direction artistique et dramatique Lapso Producciones, Artistes Sara Ortiz et Albert Moncunill Ferrer, Production exécutive Cía. Vol’e Temps, Création chorégraphique de cirque Cía Vol’e Temps, Direction musicale Lapso Producciones



Un pacte, une capsule temporelle, une promesse…



Rendez-vous dans 20 ans, même heure, même endroit !



La vielle maison dans l’arbre où deux amis partageaient leurs après midi entre les jeux, les rires, la fantaisie et la complicité. Le temps passe et la distance est inévitable, mais ne doit pas supposer l’oubli. Comme le disait la chanson, 20 años no son nada (20 ans ne sont rien)… deux personnages qui trouvent la manière de pouvoir suivre ensembles dans la distance même si la vie les mets sur des chemins différents.



DistanS parle d’amitié les souvenirs qui continuent à vivre dans nos cœurs même si le temps passe, de la fragilité de l’être humain, la rupture, la solitude et de l’amour capable de régénérer et reconstruire nos relations avec les autres.



Un voyage à travers les émotions dans un espace visuel et sonore qui enrobe les scènes de cirque acrobatique et le théâtre gestuel qui forme un spectacle organique, sensible et drôle à la fois. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

