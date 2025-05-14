Distillation au bois GAEC Barbins visite guidée Les Barbins Orignolles
Distillation au bois GAEC Barbins visite guidée Les Barbins Orignolles lundi 29 décembre 2025.
Distillation au bois GAEC Barbins visite guidée
Les Barbins GAEC Les Barbins Deveau Jean-Claude Orignolles Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-29
fin : 2025-01-31
Date(s) :
2025-12-29
Visite de la distillerie GAEC Barbins.
.
Les Barbins GAEC Les Barbins Deveau Jean-Claude Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 35 lesbarbins@wanadoo.fr
English :
Visit to the GAEC Barbins distillery.
German :
Besuch der Destillerie GAEC Barbins.
Italiano :
Visita alla distilleria BCAA Barbins.
Espanol :
Visita a la destilería GAEC Barbins.
L’événement Distillation au bois GAEC Barbins visite guidée Orignolles a été mis à jour le 2025-07-17 par Offices de Tourisme de Jonzac