Distillation au bois GAEC Barbins visite guidée Les Barbins Orignolles

Les Barbins GAEC Les Barbins Deveau Jean-Claude Orignolles Charente-Maritime

Visite de la distillerie GAEC Barbins.

Les Barbins GAEC Les Barbins Deveau Jean-Claude Orignolles 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 43 35 lesbarbins@wanadoo.fr

English :

Visit to the GAEC Barbins distillery.

German :

Besuch der Destillerie GAEC Barbins.

Italiano :

Visita alla distilleria BCAA Barbins.

Espanol :

Visita a la destilería GAEC Barbins.

