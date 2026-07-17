AGENDA · Anor
Distillation d’huiles essentielles locales, 97128 goyave, Anor
vendredi 18 septembre 2026 · 97128 goyave · Anor
Informations pratiques
Distillation d’huiles essentielles locales 18 – 20 septembre 97128 goyave Nord
15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découverte de la distillation de plantes à parfum et aromatiques
97128 goyave chemin des mineurs Anor 59186 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +590 690 59 96 82 »}]
Découverte de la distillation de plantes à parfum et aromatiques
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