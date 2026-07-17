UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Anor

Distillation d’huiles essentielles locales, 97128 goyave, Anor

vendredi 18 septembre 2026 · 97128 goyave · Anor

Distillation d’huiles essentielles locales, 97128 goyave, Anor

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
97128 goyave
Adresse
chemin des mineurs
Ville
59186 Anor
Département
Nord
Tarif
15 personnes

Distillation d’huiles essentielles locales 18 – 20 septembre 97128 goyave Nord

15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découverte de la distillation de plantes à parfum et aromatiques

97128 goyave chemin des mineurs Anor 59186 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +590 690 59 96 82 »}]
Découverte de la distillation de plantes à parfum et aromatiques

©