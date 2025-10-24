Distiller le Vivant : Cognac, Gestes et Essences en Partage Maison Ferrand, Château Bonbonnet Ars

Distiller le Vivant : Cognac, Gestes et Essences en Partage Vendredi 24 octobre, 17h00 Maison Ferrand, Château Bonbonnet Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-24T17:00 – 2025-10-24T21:00

Fin : 2025-10-24T17:00 – 2025-10-24T21:00

Le Ban de la Distillation 2025, organisé par l’Association Les Savoir-faire du Cognac (ASFC) (lessavoirfaireducognac.com – Facebook) en partenariat avec la Maison Ferrand (maisonferrand.com – Facebook – Instagram), se tiendra le vendredi 24 octobre. Cet événement exceptionnel se déroulera au Château de Bonbonnet (Ars), au Musée des Savoir-faire du Cognac (Cognac) et en ligne avec la Guadeloupe, rassemblant ainsi des acteurs locaux et internationaux autour d’un patrimoine distillatoire vivant.

La première partie (17h-19h), intitulée « Conférences et récits croisés », sera animée par Vanessa Ferey, directrice de l’ASFC. Elle ouvrira la soirée avec « Cognac, circulations et cultures techniques », posant le cadre patrimonial et culturel de l’événement. Cette introduction rappellera l’engagement de l’association dans la sauvegarde et la transmission des savoir-faire liés au Cognac, en cohérence avec la Convention de 2003 de l’UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel.

S’enchaînera ensuite l’intervention de Alexandre Gabriel, directeur de la Maison Ferrand, accompagné de Jacques Blanc. Ensemble, ils présenteront « Naviguer avec le Cognac : de la Saintonge à la Royal Navy », un récit historique sur les circulations maritimes qui ont façonné l’identité du Cognac : de la Saintonge aux flottes britanniques et hollandaises, en passant par les communautés protestantes et les pratiques de réemploi des fûts. Ils montreront comment le Cognac, enraciné dans son terroir, est devenu une boisson de renommée internationale.

La soirée se poursuivra avec une immersion dans l’art du cuivre. Aux côtés de Manuel Oliveira et du chaudronnier Gaylord Urbain, Alexandre Gabriel mettra en lumière la mémoire des gestes et la restauration d’alambics. Les démonstrations de chaudronnerie souligneront l’importance du cuivre dans la distillation et la transmission intergénérationnelle de ces savoir-faire artisanaux.

Puis, Fannie Thibaud, responsable Création & Expérimentation et doctorante en distillation, expliquera les différentes techniques cognaçaises et l’importance des levures dans la constitution d’un style singulier. Au Musée des Savoir-faire du Cognac, Vanessa Ferey présentera la structuration territoriale de ce patrimoine immatériel et le rôle du musée comme lieu de médiation et de transmission communautaire. Enfin, un partenariat en ligne permettra à l’exploitation Beaujour de Terre-de-Bas, en Guadeloupe, de présenter la distillation traditionnelle du Bois d’Inde, illustrant la richesse et la diversité des patrimoines distillatoires.

La deuxième partie (19h-21h) proposera un parcours immersif : ateliers de chaudronnerie animés par Gaylord Urbain, dégustations guidées par Valentine Quérol et Fannie Thibaud dans les chais Ferrand, découverte de cocktails au Cognac, et comptoir de transmission animé par l’ASFC au musée, réunissant artisans et jeunes en formation.

Parmi les partenaires, l’Institut Richemont / Cherves Richemont (institut-richemont.fr – Facebook – Instagram) jouera également un rôle essentiel dans la mise en valeur de la formation et de la transmission des métiers. Le Collège Culinaire de France et le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe participeront également à cette dynamique collective.

À travers conférences, ateliers et rencontres, le Ban de la Distillation 2025 s’affirmera comme une célébration conviviale et patrimoniale. Il offrira au public une expérience unique où feu, cuivre, plantes et goût se mêleront pour faire dialoguer tradition et innovation, savoir-faire techniques et création contemporaine, dans un esprit de partage et de transmission intergénérationnelle.

Maison Ferrand, Château Bonbonnet 1 chemin de Bonbonnet 16130 Ars Ars 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 35 60 63

