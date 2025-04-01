Distillerie Artisanale Vallon des Lavande Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme

Début : Vendredi 2025-04-01

fin : 2025-11-30

2025-04-01 2025-07-01 2025-09-01

Sylvie et Thierry, agriculteurs, vous accueillent sur leur exploitation agricole à la découverte de cette fleur bleue qu’est la lavande et vous font visiter la distillerie. Ils vous en expliquent les secrets de culture, la récolte et la distillation.

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

English : Distillerie Artisanale Vallon des Lavande

Sylvie and Thierry, farmers, welcome you to their farm to discover the blue flower that is lavender, and show you around the distillery. They explain the secrets of cultivation, harvesting and distillation.

German : Distillerie Artisanale Vallon des Lavande

Die Landwirte Sylvie und Thierry begrüßen Sie auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb, wo Sie die blaue Blume Lavendel entdecken und die Destillerie besichtigen können. Sie erklären Ihnen die Geheimnisse des Anbaus, der Ernte und der Destillation.

Italiano : Distillerie Artisanale Vallon des Lavande

Gli agricoltori Sylvie e Thierry vi accolgono nella loro fattoria per scoprire il fiore blu della lavanda e per farvi visitare la distilleria. Vi spiegheranno i segreti della coltivazione, della raccolta e della distillazione.

Espanol : Distillerie Artisanale Vallon des Lavande

Sylvie y Thierry, agricultores, le dan la bienvenida a su granja para que descubra la flor azul de la lavanda y le acompañen a visitar la destilería. Le explicarán los secretos del cultivo, la cosecha y la destilación.

