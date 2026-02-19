Distillerie Artisanale Vallon des Lavande

Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-11-30

Date(s) :

2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01

Sylvie et Thierry, agriculteurs, vous accueillent sur leur exploitation agricole à la découverte de cette fleur bleue qu’est la lavande et vous font visiter la distillerie. Ils vous en expliquent les secrets de culture, la récolte et la distillation.

.

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Distillerie Artisanale Vallon des Lavande

Sylvie and Thierry, farmers, welcome you to their farm to discover the blue flower that is lavender, and show you around the distillery. They explain the secrets of cultivation, harvesting and distillation.

L’événement Distillerie Artisanale Vallon des Lavande Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale