Informations pratiques

Frontignan

DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE

14 Avenue du Muscat Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour les JEP 2026, découvrez en visite guidée exclusive l’ancienne distillerie et cave coopérative de Frontignan — un patrimoine industriel et viticole unique, ouvert exceptionnellement pour les +10 ans.

Pour les JEP 2026, découvrez en visite guidée exclusive l’ancienne distillerie et cave coopérative de Frontignan — un patrimoine industriel et viticole unique, ouvert exceptionnellement pour les +10 ans. .

14 Avenue du Muscat Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

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English : DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE

For the 2026 European Heritage Days, take an exclusive guided tour of the former cooperative distillery and wine cellar in Frontignan—a unique industrial and wine-making heritage site, open exceptionally for visitors ages 10 and up.

L’événement DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau