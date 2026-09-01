DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE Frontignan
samedi 19 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE
14 Avenue du Muscat Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour les JEP 2026, découvrez en visite guidée exclusive l’ancienne distillerie et cave coopérative de Frontignan — un patrimoine industriel et viticole unique, ouvert exceptionnellement pour les +10 ans.
Pour les JEP 2026, découvrez en visite guidée exclusive l’ancienne distillerie et cave coopérative de Frontignan — un patrimoine industriel et viticole unique, ouvert exceptionnellement pour les +10 ans. .
14 Avenue du Muscat Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
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English : DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE
For the 2026 European Heritage Days, take an exclusive guided tour of the former cooperative distillery and wine cellar in Frontignan—a unique industrial and wine-making heritage site, open exceptionally for visitors ages 10 and up.
L’événement DISTILLERIE ET CAVE COOPÉRATIVE — VISITE EXCLUSIVE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – Office de Tourisme Archipel de Thau
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