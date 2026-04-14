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Distillerie Jos Nusbaumer, Distillerie Jos. NusbaumerI, Steige

Distillerie Jos Nusbaumer, Distillerie Jos. NusbaumerI, Steige

Distillerie Jos Nusbaumer, Distillerie Jos. NusbaumerI, Steige vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Distillerie Jos. NusbaumerI

Adresse : 23 grand rue 67220 Steig

Ville : 67220 Steige

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Distillerie Jos Nusbaumer 5 et 6 juin Distillerie Jos. NusbaumerI Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La distillerie propose une visite guidée des ateliers de fabrication (alambics, stockage, mise en bouteille, capsulage, étiquetage et préparation des commandes), suivie d’une dégustation.

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« Distiller, c’est extraire l’âme des fruits »

DR

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