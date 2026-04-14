Distillerie Jos Nusbaumer, Distillerie Jos. NusbaumerI, Steige

Distillerie Jos Nusbaumer 5 et 6 juin Distillerie Jos. NusbaumerI Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

La distillerie propose une visite guidée des ateliers de fabrication (alambics, stockage, mise en bouteille, capsulage, étiquetage et préparation des commandes), suivie d’une dégustation.

Distillerie Jos. NusbaumerI 23 grand rue 67220 Steig Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 57 16 53 »}, {« type »: « email », « value »: « visites@jos-nusbaumer.com »}]

« Distiller, c’est extraire l’âme des fruits »

DR