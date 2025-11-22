DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST Parvis Salle Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST

Parvis Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 12:00:00

Date(s) :

2025-11-22

La distribution d’arbres de la Sainte Catherine aura lieu le samedi 22 novembre, de 9h à 12h.

Diverses essences seront proposées sur le parvis de la salle Étoile de Jade (dans la limite des stocks disponibles).

Du compost sera également mis à disposition (ramenez vos contenants, 50 litres max.)

Petits conseils prévoyez dès maintenant l’emplacement futur de votre arbre en prenant en compte la hauteur et l’étalement du houppier (l’ensemble du feuillage) adulte, ainsi que ses besoins en lumière ;

Pensez également à respecter une distance de plantation de 2 mètres minimum en limite de propriété et plus, si possible.

Attention ces arbres de hautes tiges ne sont pas destinés à la constitution de haies. .

Parvis Salle Étoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 44 44 ot@tourisme-saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE COMPOST Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Saint Brevin