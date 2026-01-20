Distribution d’arbres gratuits dans le 20ème Collège Pierre Mendes France Paris
Distribution d’arbres gratuits dans le 20ème Collège Pierre Mendes France Paris samedi 14 février 2026.
Nous organisons le samedi 14 février une distribution gratuite de jeunes arbres au sein de notre ferme urbaine du collège Pierre Mendes France de 14h à 17h.
En partenariat avec l’association « Vite + d’arbres » nous avons récolté des arbres poussant en marge du bois de Vincennes, ce sont majoritairement des essences sauvages : Prunelier et cornouiller sanguin. Ils sont parfaitement adaptés à la création de haies favorisant la biodiversité. Ce stock est amené à s’enrichir avant la distribution. En les offrant gratuitement à ceux qui le souhaitent, nous offrons la possibilité à chacun d’agir concrètement pour la défense de l’environnement en développant un écosystème local robuste. Si vous voulez chercher quelques spécimens, merci de vous inscrire sur ce lien ! https://planificateur.viteplusdarbres.fr/evenements/distribution-darbres-gratuits-a-paris-75020
Le samedi 14 février 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Merci de vous inscrire par ce biais : https://planificateur.viteplusdarbres.fr/evenements/distribution-darbres-gratuits-a-paris-75020
Tout public.
Collège Pierre Mendes France 24 rue le Vau 75020 Rendez-vous devant l’entrée du collège nous vous y attendrons pour y entrer.Paris
https://planificateur.viteplusdarbres.fr/evenements/distribution-darbres-gratuits-a-paris-75020 pmf@veniverdi.fr
