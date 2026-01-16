Distribution de chocolat chaud Station de Piau Aragnouet
Distribution de chocolat chaud Station de Piau Aragnouet dimanche 8 février 2026.
Distribution de chocolat chaud
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 11:00:00
fin : 2026-02-08 11:30:00
Date(s) :
2026-02-08
L’équipe animation station et communication vous donne rendez-vous à l’arrivée du télésiège du Pic de Piau pour une dégustation de chocolat chaud avec notre partenaire Valrhona les papilles seront ravies de c’est instant velouté à 2600 m d’altitude.
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.
.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The resort’s entertainment and communications team invite you to join us at the Pic de Piau chairlift arrival point for a hot chocolate tasting with our partner Valrhona your taste buds will be delighted by this velvety moment at 2600 m altitude.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
L’événement Distribution de chocolat chaud Aragnouet a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65