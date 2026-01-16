Distribution de chocolat chaud Station de Piau Aragnouet
Distribution de chocolat chaud Station de Piau Aragnouet dimanche 22 février 2026.
Distribution de chocolat chaud
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-22 11:00:00
fin : 2026-02-22 11:30:00
2026-02-22
L’équipe animation station et communication vous donne rendez-vous à l’arrivée du télésiège du Pic de Piau pour une dégustation de chocolat chaud avec notre partenaire Valrhona les papilles seront ravies de c’est instant velouté à 2600 m d’altitude.
Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.
Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com
The resort’s entertainment and communications team invite you to join us at the Pic de Piau chairlift arrival point for a hot chocolate tasting with our partner Valrhona your taste buds will be delighted by this velvety moment at 2600 m altitude.
Free entertainment, flexible according to weather conditions.
L’événement Distribution de chocolat chaud Aragnouet a été mis à jour le 2026-01-16 par OT de Piau-Engaly|CDT65