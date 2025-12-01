Distribution de chocolats de la Chocolaterie de Puyricard à l’accueil de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence BP 40160 Aix-en-Provence
Distribution de chocolats de la Chocolaterie de Puyricard à l'accueil de l'office de tourisme d'Aix-en-Provence

Samedi 20 décembre 2025.
Samedi 20 décembre 2025 de 8h30 à 18h.
Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Du lundi 22 au mercredi 24 décembre 2025 de 8h30 à 18h.

BP 40160
300 avenue Giuseppe Verdi
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône
Des chocolats de la Chocolaterie de Puyricard vous seront offerts lorsque vous vous présenterez au service accueil de l’office de tourisme.
La distribution sera assurée à l’Accueil de l’Office de Tourisme ainsi qu’à la Boutique aux horaires d’ouverture de l’office les jours suivants
● Samedi 20 décembre de 8h30 à 18h
● Dimanche 21 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h
● Lundi 22 décembre de 8h30 à 18h
● Mardi 23 décembre de 8h30 à 18h
● Mercredi 24 décembre de 8h30 à 18h. .
BP 40160 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 accueil@aixenprovencetourism.com
English :
Chocolates from the Chocolaterie de Puyricard will be offered when you arrive at the Tourist Office reception desk.
