Distribution de chocolats de la Chocolaterie de Puyricard à l’accueil de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence BP 40160 Aix-en-Provence

Distribution de chocolats de la Chocolaterie de Puyricard à l’accueil de l’office de tourisme d’Aix-en-Provence

Des chocolats de la Chocolaterie de Puyricard vous seront offerts lorsque vous vous présenterez au service accueil de l’office de tourisme.

La distribution sera assurée à l’Accueil de l’Office de Tourisme ainsi qu’à la Boutique aux horaires d’ouverture de l’office les jours suivants

● Samedi 20 décembre de 8h30 à 18h

● Dimanche 21 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h

● Lundi 22 décembre de 8h30 à 18h

● Mardi 23 décembre de 8h30 à 18h

● Mercredi 24 décembre de 8h30 à 18h. .

BP 40160 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 16 11 61 accueil@aixenprovencetourism.com

Chocolates from the Chocolaterie de Puyricard will be offered when you arrive at the Tourist Office reception desk.

