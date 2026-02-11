Distribution de composteurs Assérac
Distribution de composteurs Assérac jeudi 2 avril 2026.
Distribution de composteurs
Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 12:00:00
fin : 2026-04-02 13:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Pour celles et ceux qui souhaitent tenter le compostage à domicile, l’Agglo propose une distribution de composteurs individuels.
Les habitants bénéficient également d’un accompagnement sur l’utilisation, les bons gestes et les astuces pour un compostage efficace.
Ouvert à tous, sur justificatif de domicile. .
Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 76 96 16
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English :
L’événement Distribution de composteurs Assérac a été mis à jour le 2026-03-27 par ADT44
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