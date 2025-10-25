Distribution de plantes et bulbes Vernon

Distribution de plantes et bulbes Vernon samedi 25 octobre 2025.

Distribution de plantes et bulbes

Place Barette Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Fort du succès de l’an passé, le service des espaces verts de la municipalité renouvelle sa grande distribution de bulbes et de plantes. Les habitants ont donc rendez-vous samedi 25 octobre de 10h à midi sur le parvis de la mairie. Ils y trouveront des dizaines de variétés de végétaux, issus des plantations et des réserves municipales tulipes, géraniums, narcisses, arbustes ou bien graminées. .

Place Barette Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Distribution de plantes et bulbes

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Distribution de plantes et bulbes Vernon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération