Distribution de plants Place du XI novembre Bordeaux

Distribution de plants Mercredi 10 décembre, 10h00 Place du XI novembre Gironde

Entrée libre, prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité

Place du XI novembre Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion de l’Arbre en fête, la mairie de quartier Bordeaux Centre offre aux habitants du quartier la possibilité de planter la nature chez eux en distribuant des arbres et arbustes fruitiers ! Arbres en fête distribution

Bordeaux Métropole