Distribution de plants Place du XI novembre Bordeaux
Distribution de plants Place du XI novembre Bordeaux mercredi 10 décembre 2025.
Distribution de plants Mercredi 10 décembre, 10h00 Place du XI novembre Gironde
Entrée libre, prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T11:30:00
Fin : 2025-12-10T10:00:00 – 2025-12-10T11:30:00
Place du XI novembre Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
À l’occasion de l’Arbre en fête, la mairie de quartier Bordeaux Centre offre aux habitants du quartier la possibilité de planter la nature chez eux en distribuant des arbres et arbustes fruitiers ! Arbres en fête distribution
Bordeaux Métropole