Distribution des plants Centre Technique Municipal La Turballe

Distribution des plants

Centre Technique Municipal 119 Boulevard de l’Europe La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:30:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La ville distribue des plants aux habitants de La Turballe.

Pensez à apporter justificatif de domicile ; CNI ; son sac/totebag. .

Centre Technique Municipal 119 Boulevard de l’Europe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Distribution des plants La Turballe a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44