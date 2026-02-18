Distribution des plants Centre Technique Municipal La Turballe
Centre Technique Municipal 119 Boulevard de l’Europe La Turballe Loire-Atlantique
Début : 2026-04-25 08:30:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
2026-04-25
La ville distribue des plants aux habitants de La Turballe.
Pensez à apporter justificatif de domicile ; CNI ; son sac/totebag. .
Centre Technique Municipal 119 Boulevard de l’Europe La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 88 00 animation@laturballe.fr
