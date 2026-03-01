Distribution gratuite de compost

Déchetterie Bréhal Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Distribution gratuite de compost pour les utilisateurs de la déchèterie de Bréhal. Gratuit, sans inscription. Dans la limite des stocks disponibles. max 100L par personne. .

Déchetterie Bréhal 50290 Manche Normandie +33 2 33 91 92 60 servicedechets@granville-terre-mer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Distribution gratuite de compost

L’événement Distribution gratuite de compost Bréhal a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Granville Terre et Mer