Distribution gratuite de graines introuvables et de boutures de rosiers anciens Château de Mongenan Portets

Distribution gratuite de graines introuvables et de boutures de rosiers anciens 20 et 21 septembre Château de Mongenan Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Chaque année, le château de Mongenan distribue gratuitement, pour les Journées du Patrimoine, les graines rares et les boutures de ses trois jardins classés Monuments Historiques.

Madame Nicole Puisné, botaniste, fait visiter ces jardins et commente les végétaux remarquables : sassafras, ginkgo biloba, néflier du Japon, camphrier, Chimonanthus praecox, clérodendron bungei, arbre de neige, agrumes, plantes à parfum, jujubier, etc.

Château de Mongenan 16 rue Mongenan, 33640 Portets Portets 33640 Mongenan Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 18 11 http://chateaudemongenan.com Toujours habitée par la même famille depuis près de trois siècles, cette maison des champs est décorée avec ses meubles d’origine, ses tableaux et ses porcelaines de Chine.

Dans le musée sont conservés les toiles à la planche de cuivre de l’époque montrant l’attrait exercé par les tissus sur des artistes aussi fameux que Boucher, Moreau-le-jeune, Pillement, Jean-Baptiste Huet, Greuze ou David. Une éblouissante collection de costumes ressuscite le temps des marquises et des duchesses à tabouret.

L’espace qui entoure le château de Mongenan est composé de trois jardins classés au titre des Monuments historiques et labellisés « Jardin remarquable » qui ouvrent sur le vignoble aux allées ponctuées d’innombrables rosiers.

Le jardin d’utilité qui réunit plus de mille espèces et variétés de plantes commentées par Jean-Jacques Rousseau dans son Dictionnaire de Botanique vient de faire l’objet d’une restauration scrupuleuse.

Les graines et boutures récoltées dans ce jardin sont distribuées gratuitement aux visiteurs en juin et en septembre. RD 113. Parking chemin de Mongenan. Gare de Portets.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Château de Mongenan