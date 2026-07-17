Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés sous LINUX, spécial RENTREE DES CLASSES, Planning familial, Concarneau
mardi 25 août 2026 · Planning familial · Concarneau
Informations pratiques
Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés sous LINUX, spécial RENTREE DES CLASSES Mardi 25 août, 14h00 Planning familial Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00
Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés.
SPECIAL RENTREE DES CLASSES 2026-2027
L’association Concarnagglo-TZCLD, procèdera mardi 25 Août 2026 à une nouvelle distribution d’ordinateurs anciens reconditionnés sous LINUX, avec suites bureautiques et internet installées.
Le matériel pouvant être volumineux, penser à prendre un sac de transport.
Le mardi 25 Août 2026, de 14h00 à 17h30, 52 rue Bayard à Concarneau.
Contacts directs par mail pour cette opération: tzcldconcarneau@gmail.com
0649272410.
https://www.facebook.com/events/1569867247867453/
Planning familial 52 rue bayard, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:tzcldconcarneau@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1569867247867453/ »}] https://www.facebook.com/events/1569867247867453/ AVEN
Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés.
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Les Clés de la Ville-Close Ville-Close Concarneau 17 juillet 2026
- Visite flash de l’exposition Ville-Close Concarneau 17 juillet 2026
- Concert des Gabiers du Passage Ville-Close Concarneau 17 juillet 2026
- Concert au Château de Keriolet Concarneau 17 juillet 2026
- Concert de Denez Prigent Concarneau 17 juillet 2026