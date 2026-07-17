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AGENDA · Concarneau

Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés sous LINUX, spécial RENTREE DES CLASSES, Planning familial, Concarneau

mardi 25 août 2026 · Planning familial · Concarneau

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Planning familial
Adresse
52 rue bayard, Concarneau
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère

Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés sous LINUX, spécial RENTREE DES CLASSES Mardi 25 août, 14h00 Planning familial Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00
Fin : 2026-08-25T14:00:00+02:00 – 2026-08-25T17:30:00+02:00

Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés.
SPECIAL RENTREE DES CLASSES 2026-2027
L’association Concarnagglo-TZCLD, procèdera mardi 25 Août 2026 à une nouvelle distribution d’ordinateurs anciens reconditionnés sous LINUX, avec suites bureautiques et internet installées.
Le matériel pouvant être volumineux, penser à prendre un sac de transport.
Le mardi 25 Août 2026, de 14h00 à 17h30, 52 rue Bayard à Concarneau.
Contacts directs par mail pour cette opération: tzcldconcarneau@gmail.com
0649272410.

https://www.facebook.com/events/1569867247867453/

Planning familial 52 rue bayard, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« link »: « mailto:tzcldconcarneau@gmail.com »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/1569867247867453/ »}] https://www.facebook.com/events/1569867247867453/ AVEN
Distribution gratuite d’ordinateurs anciens reconditionnés.

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