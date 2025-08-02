Distributions de composteurs Laval
Laval Agglo met à disposition gratuitement des composteurs individuels. L’accès à la formation/distribution est libre et gratuit. Uniquement pour les habitants du territoire de Laval agglo.
Justificatif de domicile obligatoire.
Dans le but de valoriser ses biodéchets à domicile et d’en faire un engrais/amendement pour le jardin, Laval Agglo met à disposition gratuitement des composteurs individuels pour les habitants du territoire. .
Le Palindrome Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 00 dechets@agglo-laval.fr
English :
Laval Agglo provides individual composters free of charge. Access to training/distribution is free of charge. For Laval Agglo residents only.
Proof of address required.
German :
Laval Agglo stellt kostenlos individuelle Komposter zur Verfügung. Der Zugang zur Schulung/Verteilung ist frei und kostenlos. Nur für Einwohner des Gebiets von Laval agglo.
Wohnsitznachweis erforderlich.
Italiano :
Laval Agglo fornisce gratuitamente composter individuali. L’accesso alla formazione/distribuzione è gratuito. Solo per i residenti nel territorio di Laval Agglo.
È richiesta una prova di indirizzo.
Espanol :
Laval Agglo proporciona compostadores individuales de forma gratuita. El acceso a la formación/distribución es gratuito. Solo para residentes en el territorio de Laval agglo.
Se requiere un justificante de domicilio.
