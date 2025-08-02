Distributions de composteurs Laval

Laval Agglo met à disposition gratuitement des composteurs individuels. L’accès à la formation/distribution est libre et gratuit. Uniquement pour les habitants du territoire de Laval agglo.

Justificatif de domicile obligatoire.

Dans le but de valoriser ses biodéchets à domicile et d’en faire un engrais/amendement pour le jardin, Laval Agglo met à disposition gratuitement des composteurs individuels pour les habitants du territoire. .

Le Palindrome Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 00 dechets@agglo-laval.fr

English :

Laval Agglo provides individual composters free of charge. Access to training/distribution is free of charge. For Laval Agglo residents only.

Proof of address required.

German :

Laval Agglo stellt kostenlos individuelle Komposter zur Verfügung. Der Zugang zur Schulung/Verteilung ist frei und kostenlos. Nur für Einwohner des Gebiets von Laval agglo.

Wohnsitznachweis erforderlich.

Italiano :

Laval Agglo fornisce gratuitamente composter individuali. L’accesso alla formazione/distribuzione è gratuito. Solo per i residenti nel territorio di Laval Agglo.

È richiesta una prova di indirizzo.

Espanol :

Laval Agglo proporciona compostadores individuales de forma gratuita. El acceso a la formación/distribución es gratuito. Solo para residentes en el territorio de Laval agglo.

Se requiere un justificante de domicilio.

