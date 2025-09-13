Distributions de lombricomposteurs Laval

Distributions de lombricomposteurs Laval samedi 13 septembre 2025.

Mayenne

Distributions de lombricomposteurs Le Palindrome Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Laval Agglo met à disposition gratuitement des lombricomposteurs pour les habitants résidant en appartement. L’accès à la formation/distribution est libre et gratuit.

Justificatif de domicile obligatoire.

Uniquement pour les habitants du territoire de Laval agglo.

Loin d’être anecdotique, le compostage domestique permet de réaliser des économies de collecte et de traitement des déchets non négligeables. En effet, il permet de valoriser sur place (sans l’impact carbone du transport) les déchets fermentescibles issus de la cuisine ou du jardin tout en fournissant du compost, un engrais naturel idéal pour enrichir la terre de votre jardin. .

Le Palindrome

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 00 dechets@agglo-laval.fr

English :

Laval Agglo provides free worm composters for apartment dwellers. Access to training/distribution is free of charge.

Proof of address required.

For Laval Agglo residents only.

German :

Laval Agglo stellt den in Wohnungen lebenden Einwohnern kostenlos Wurmkompostierer zur Verfügung. Der Zugang zur Schulung/Verteilung ist frei und kostenlos.

Ein Nachweis des Wohnsitzes ist erforderlich.

Nur für Einwohner des Gebiets von Laval agglo.

Italiano :

Laval Agglo mette a disposizione gratuitamente le compostiere per vermi ai residenti degli appartamenti. L’accesso alla formazione/distribuzione è gratuito.

È richiesta una prova di indirizzo.

Solo per i residenti di Laval Agglo.

Espanol :

Laval Agglo pone gratuitamente a disposición de los residentes de los pisos compostadores de lombrices. El acceso a la formación/distribución es gratuito.

Se requiere un justificante de domicilio.

Sólo para residentes en Laval Agglo.

L’événement Distributions de lombricomposteurs Laval a été mis à jour le 2025-06-17 par LAVAL TOURISME