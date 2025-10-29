District 13 l’événement parisien dédié à la scène urbaine contemporaine Hotel Drouot paris

La District 13 Art Fair revient à l’Hôtel Drouot pour une nouvelle édition consacrée à l’art urbain et contemporain.

Événement singulier dans le paysage artistique parisien, District 13 se distingue par son ancrage au cœur du marché de l’art et sa sélection exigeante de galeries françaises et internationales issues de la scène urbaine, du pop art et de la création contemporaine.

L’édition 2026 réunira plus de quarante galeries et une centaine d’artistes, mêlant figures reconnues et jeunes talents prometteurs.

Au programme : expositions, installations, performances, rencontres et signatures dans une ambiance à la fois conviviale et avant-gardiste.

District 13 Art Fair s’impose comme une plateforme de découverte et de dialogue entre artistes, galeries et collectionneurs, où s’expriment les tendances les plus actuelles du street art et de l’art contemporain.

Un événement à ne pas manquer pour plonger au cœur de la création urbaine et découvrir la scène artistique qui façonne le Paris d’aujourd’hui.

District 13 Art Fair 2026 – 7ᵉ édition d’art urbain et contemporain à l’Hôtel Drouot, Paris

Du jeudi 15 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

PASS 1 JOUR : 12€

PASS 3 JOUR : 15€

PASS VERNISSAGE + 3JOURS : 30€

Gratuit pour les moins de 12 ans et les personnes en situation de handicap.

Tout public.

Hotel Drouot 9 rue drouot 75009 paris

https://district13artfair.com/ +33662337584 contact@district13artfair.com https://www.facebook.com/District13ArtFair/