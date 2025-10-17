DISTRO • CIE C’HOARI PA de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 21:30:00

2025-10-17

DISTRO • Cie C’Hoari

Rencontre malicieuse de la danse et de l’univers des bistros

Après avoir exploré le Fest-Noz dans leur première pièce Tsef Zon(e), Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry continuent leur exploration des espaces de convivialité bretons à travers ce duo mené pieds et pintes battants !

Plongez dans l’ambiance des bars populaires, bien au-delà de la simple consommation. Ce spectacle explore avec énergie et finesse le rôle social de ces espaces où se tissent les liens humains.

Une danse iodée, vivante et engagée qui interroge notre besoin de communauté, de partage et d’humanité.

Soirée organisée avec la complicité de l’association Libre expression.

Bar à l’issue de la représentation

Durée 55 min

Tout Public (dès 8 ans)

PA de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 ot@tourisme-saint-brevin.fr

