DISTR’RETZ ARTÉMIS L’INSOUMISE Saint-Père-en-Retz

DISTR’RETZ ARTÉMIS L’INSOUMISE

Complexe du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Artémis est une déesse libre qui impose ses choix de vie.

Elle est une figure d’identification féminine forte.

Pionnière de l’éco-féminisme, c’est une héroïne des temps modernes qui porte des revendications très actuelles.

Sur scène, un violoncelle, du papier kraft, une grande table, des objets… et le spectacle se fabrique à vue.

Deux formes se répondent et s’entremêlent la Tragédie et la Farce.

Artistes Compagnie Ilôt 135

Jeune public Jeune public dès 8 ans

Réservation mediatheque@saintpereenretz.fr ou 02 40 21 78 27 1h00

Espace Culturel Saint Roch

Ce spectacle est proposé dans le cadre de Bibliothèques en fête . .

Complexe du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

