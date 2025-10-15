DISTR’RETZ ARTÉMIS L’INSOUMISE Saint-Père-en-Retz
Complexe du Grand Fay Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-15 16:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Artémis est une déesse libre qui impose ses choix de vie.
Elle est une figure d’identification féminine forte.
Pionnière de l’éco-féminisme, c’est une héroïne des temps modernes qui porte des revendications très actuelles.
Sur scène, un violoncelle, du papier kraft, une grande table, des objets… et le spectacle se fabrique à vue.
Deux formes se répondent et s’entremêlent la Tragédie et la Farce.
Artistes Compagnie Ilôt 135
Jeune public Jeune public dès 8 ans
Réservation mediatheque@saintpereenretz.fr ou 02 40 21 78 27 1h00
Espace Culturel Saint Roch
Ce spectacle est proposé dans le cadre de Bibliothèques en fête . .
Complexe du Grand Fay Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr
