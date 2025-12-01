DISTR’RETZ LES BRUMES DE MANCHESTER Espace Culturel Saint-Roch Saint-Père-en-Retz

DISTR’RETZ LES BRUMES DE MANCHESTER Espace Culturel Saint-Roch Saint-Père-en-Retz dimanche 14 décembre 2025.

DISTR’RETZ LES BRUMES DE MANCHESTER

Espace Culturel Saint-Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Mystère et suspense dans cette intrigue des années 50 pleine de surprises. Une pièce policière captivante signée Frédéric Dard.

L’histoire débute par l’assassinat de William Collins à la gare de Manchester.

A travers des rebondissements incessantes, l’inspecteur Birne mène l’enquête pour résoudre ce mystère. Les comédiens, vêtus de costumes d’époque, plongent le public dans une atmosphère sombre et intrigante, où chaque scène apporte son lot de suspense.

2h15 Tout public dès 10 ans Tarif plein B 9€ Tarif réduit* 7€

artistes Compagnie de théâtre François Dallet

Réservation ici >>>>>>

ou à la médiathèque Livres y Médias de Saint-Père-en-Retz .

Espace Culturel Saint-Roch 15 rue de l’Abbé Perrin Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 70 29 mairie@saintpereenretz.fr

