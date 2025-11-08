Dites 33 ! Médiathèque Françoise Sagan Paris

Dites 33 ! Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 8 novembre 2025.

La médiathèque vous propose un rendez-vous consacré aux vinyles : une heure de partage, pour échanger, discuter, écouter de la musique sur disque vinyle. En piochant dans notre collection de près de 800 références ou en venant avec vos propres disques, venez nous présenter vos derniers coups de cœur musicaux !

Informations pratiques

Rendez-vous le samedi 8 novembre de 16h à 17h30 au quatrième étage de la médiathèque

Entrée libre

Un rendez-vous musical dédié aux vinyles !

Le samedi 08 novembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan