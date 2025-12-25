Dites 33 !, Médiathèque Françoise Sagan Paris

La médiathèque vous propose un rendez-vous consacré aux vinyles : une heure de partage, pour échanger, discuter, écouter de la musique sur disque vinyle. En piochant dans notre collection de près de 800 références ou en venant avec vos propres disques, venez nous présenter vos derniers coups de cœur musicaux !

Informations pratiques

Rendez-vous les samedis 17 janvier et 14 mars de 16h à 17h30 au quatrième étage de la médiathèque

Entrée libre

Un rendez-vous musical dédié aux vinyles !

Le samedi 14 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



