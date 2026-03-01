Dites-le avec des fleurs ! Lille
Dites-le avec des fleurs ! Lille dimanche 15 mars 2026.
Dites-le avec des fleurs !
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 15:30:00
fin : 2026-03-15 17:30:00
Date(s) :
2026-03-15
Atelier en famille au musée
—————————
### Au regard des fleurs observées dans les salles du musée, réalisez, en famille, un bouquet haut en couleurs grâce à des touches de pinceaux variées et bien posées.
Activité à partir de 7 ans.
Au regard des fleurs observées dans les salles du musée, réalisez, en famille, un bouquet haut en couleurs grâce à des touches de pinceaux variées et bien posées.
Activité à partir de 7 ans. .
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
English :
Family workshop at the museum
—————————
### Take a look at the flowers in the museum’s rooms, and as a family, create a colorful bouquet using a variety of well-placed brushstrokes.
For ages 7 and up.
