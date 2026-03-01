Dites-le avec des fleurs !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 15:30:00

fin : 2026-03-15 17:30:00

Date(s) :

2026-03-15

Atelier en famille au musée

—————————

### Au regard des fleurs observées dans les salles du musée, réalisez, en famille, un bouquet haut en couleurs grâce à des touches de pinceaux variées et bien posées.

Activité à partir de 7 ans.

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

English :

Family workshop at the museum

—————————

### Take a look at the flowers in the museum’s rooms, and as a family, create a colorful bouquet using a variety of well-placed brushstrokes.

For ages 7 and up.

L’événement Dites-le avec des fleurs ! Lille a été mis à jour le 2026-03-03 par Hauts-de-France Tourisme