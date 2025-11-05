Dites-lui que je l’aime Cameo Saint Sébastien Nancy

Dites-lui que je l’aime Cameo Saint Sébastien Nancy mercredi 5 novembre 2025.

Dites-lui que je l’aime Mercredi 5 novembre, 20h15 Cameo Saint Sébastien Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T20:15:00 – 2025-11-05T21:47:00

Fin : 2025-11-05T20:15:00 – 2025-11-05T21:47:00

En présence de Romane Bohringer

Cameo Saint Sébastien 6, rue Leopold-Lallement, Nancy Nancy 54100 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1140#showmovie?id=QLCG7 »}]

Avant-première – Romane décide d’adapter pour le cinéma le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère. Ce projet va l’obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère qui l’a abandonnée q… Cameo Saint Sébastien Dites-lui que je l’aime