Dites m’en plus Concept les Fondus Théâtre Le Ruban Vert Aix-en-Provence

Dites m’en plus Concept les Fondus

Samedi 7 février 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

2026-02-07

Les Fondus présentent leur nouvelle création Dites m’en plus.

Une pièce improvisée de plus d’une heure qui commencera par une séance chez un psy. Rassurez-vous, pas de pathologie pour ce patient mais juste un prétexte pour construire une histoire pleine de surprises, de poésie et d’émotions ! .

Théâtre Le Ruban Vert 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Les Fondus present their new creation: Dites m’en plus.

