Dits et non dits de nos bâtis Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais) Saint-Denis

Dits et non dits de nos bâtis Samedi 20 septembre, 12h30 Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais) La Réunion

Animation gratuite et en continu – Venez quand vous voulez !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T15:00:00

Atelier d’écriture & poésie instantanée

À l’occasion des JEP 2025, venez vivre une expérience poétique et sensible autour de l’architecture qui nous entoure. L’animation « Dits et non-dits de nos bâtis » vous invite à poser un autre regard sur les bâtiments du Barachois et à explorer les liens entre mémoire, émotions et patrimoine architectural.

Grâce à une installation originale, inspirée des fenêtres traditionnelles des cases créoles, vous serez invités à regarder « par la fenêtre mobile », à vous laisser inspirer par les formes, les détails, les histoires de pierres et de béton, puis à les transformer en mots.

Jeux d’écriture, poésie instantanée, évocations libres ou souvenirs partagés…

Un moment créatif, ouvert à tous, petits et grands, pour dire, écrire, rêver l’architecture.

Partageons ensemble ce que nos bâtis révèlent… et ce qu’ils taisent encore.

Jardin de la liberté (ancienne place Mahé de La Bourdonnais) 97400 Saint-Denis 97476 Saint-Jacques La Réunion La Réunion

Mélissa Cadarsi