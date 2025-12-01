Ditter Les Trinitaires Metz

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:30:00

Derrière ce nom un trio, mais surtout une musique qui frappe autant les corps que les coeurs. Une musique vivante, organique pleine d’hymnes à reprendre tous ensemble, un sourire aux lèvres et les hanches en mouvement. Un amour pour la pop, un soupçon de punk associés à une pointe de cynisme et toujours beaucoup d’humour, les sales gosses du fond de la classe sont désormais devant vous pour brûler la scène, leur grand terrain d’expression pour partager leur musique et vivre ensemble, enfin.Tout public

English :

Behind this name lies a trio, but above all a music that strikes as much at the body as at the heart. A lively, organic music full of hymns that we can all sing along to, with a smile on our lips and our hips in motion. With a love of pop, a hint of punk, a touch of cynicism and always a good sense of humor, these dirty kids from the back of the class are now ready to burn up the stage, their great field of expression for sharing their music and living together, at last.

German :

Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Trio, aber vor allem eine Musik, die sowohl die Körper als auch die Herzen trifft. Eine lebendige, organische Musik voller Hymnen, die man gemeinsam mit einem Lächeln auf den Lippen und bewegten Hüften singen kann. Eine Liebe zum Pop, ein Hauch von Punk, gepaart mit einer Prise Zynismus und immer viel Humor. Die schmutzigen Kinder aus dem hinteren Teil des Klassenzimmers stehen nun vor Ihnen, um die Bühne zu verbrennen, ihre große Ausdrucksfläche, um ihre Musik zu teilen und endlich zusammenzuleben.

Italiano :

Dietro questo nome si nasconde un trio, ma soprattutto una musica che colpisce tanto il corpo quanto il cuore. Una musica vivace e organica, piena di inni che tutti possiamo cantare con il sorriso sulle labbra e i fianchi in movimento. Con l’amore per il pop, un pizzico di punk, un pizzico di cinismo e sempre un buon senso dell’umorismo, questi monelli del fondo della classe sono ora pronti a infiammare il palcoscenico, il loro grande campo di espressione per condividere la loro musica e vivere insieme, finalmente.

Espanol :

Detrás de este nombre se esconde un trío, pero sobre todo una música que golpea tanto el cuerpo como el corazón. Una música viva, orgánica, llena de himnos que todos podemos cantar con una sonrisa en la cara y las caderas en movimiento. Con un amor por el pop, una pizca de punk, un toque de cinismo y siempre con buen humor, estos mocosos del fondo de la clase ya están listos para incendiar el escenario, su gran campo de expresión para compartir su música y convivir, por fin.

