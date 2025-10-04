Ditulalu ? Lectures d’albums Médiathèque de Saint-Eloi Poitiers

Ditulalu ? Lectures d’albums Médiathèque de Saint-Eloi Poitiers samedi 4 octobre 2025.

Ditulalu ? Lectures d’albums Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque de Saint-Eloi Vienne

Gratuit, dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Fin : 2025-10-04T16:00 – 2025-10-04T17:00

Lectures d’albums par les bibliothécaires.

Coup de projecteur sur les albums pas « ordinaires »de la maison d’édition Les Fourmis Rouges !

Médiathèque de Saint-Eloi 15 avenue de la fraternité Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Lectures d’albums par les bibliothécaires.

dr