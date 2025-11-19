Ditz – La BAM (La boite à Musiques) Metz

Ditz Début : 2025-11-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Ce quintette explosif de Brighton, avec un son enraciné dans la scène post-punk / noise-rock est considéré par Joe Talbot de IDLES comme le meilleur groupe de Brighton, sinon du monde.Avec un ADN grunge, névrotique et bruyant, Ditz doit sa réputation à ses concerts avant-gardistes et sauvages, lors de tournées colossales depuis la sortie de l’excellent premier album The Great Regression paru en 2022, et acclamé par la presse musicale dont Pitchfork, Mowno, Loud & Quiet, Diy Mag,….Le groupe annonce un second album Never Exhale en janvier 2025 qui a été écrit durant ces années de concerts dans toute l’Europe et enregistré par Seth Manchester à Londres.Never Exhale prend ses racines dans la fureur de Jesus Lizard, les signatures rythmmiques de Shellac et le post punk obscur de The Fall du feu Mark E Smith : Ditz réussit le pari fou d’élever le rock vers d’autres dimensions, grace à l’intelligence des compositions, le charisme indéniable de Cal Francis, en leader inspiré et nonchalent.e, et un.e faculté.e à transformer toute audience en une expérience de transe collective.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La BAM (La boite à Musiques) 20 BOULEVARD D’ALSACE 57000 Metz 57