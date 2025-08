DIVA COMEDY de septembre – Soirée Stand-up du Labo Diva Labo diva Nantes

DIVA COMEDY de septembre – Soirée Stand-up du Labo Diva Labo diva Nantes vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 20:30 – 22:00

Gratuit : non Au chapeau Inscription pour le spectacle sur EventBrite, l’inscription est gratuite, la sortie se fait avec un chapeau pour rémunérer les humoristes présent ce soir là. Donnez ce que vous pouvez et ce que le coeur vous dit ! Adulte

Un vendredi par mois, dans la salle au fond du Labo Diva, le Diva Comedy s’installe pour vous proposer 1h de Stand-up.Le principe reste le même mais la programmation change chaque mois, l’occasion de renter dans l’univers de 4 humoristes différents, sélectionnés par les organisateurs et le MC de la soirée.Prenez vos places, accrochez vos ceintures et embarquez pour le Diva Comedy du mois de septembre.

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://www.eventbrite.fr/o/diva-comedy-102861115651