Diva Syndi­cat 1000 ans de musique au fémi­nin

1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 6 – 6 – 6

6

Tarif groupe (par pers.)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Spectacle | Théâtre et musique | 8 ans et +

Compagnie Mise à Feu

Si la musique est clas­sique, ce spec­tacle lui ne l’est pas?! Sous nos yeux (et dans nos oreilles?!) se déploie un spec­tacle théâ­tral et musi­cal, servi par un duo déjanté qui inter­prète en direct les tubes cachés de l’his­toire.

Mais où sont les femmes??

Pourquoi l’his­toire est-elle remplie de grands musi­ciens, comme si les femmes, elles, n’avaient jamais composé et inter­prété de la musique?? Et pour­tant, elles sont bien présentes, les musi­ciennes, depuis des siècles?! Fortes de ce constat et déter­mi­nées à chan­ger le regard sur le matri­moine musi­cal, les deux divas syndi­ca­listes se retroussent les manches et font revivre pour nous mille ans d’his­toire de la musique, d’Hil­de­garde de Bingen à Aya Naka­mura.

Les divas s'adressent à toutes et tous, pour apprendre de manière légère et redon­ner aux femmes la place qui est la leur.

1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Theater and music | 8 years and +

Compagnie Mise à Feu

If music is classical, this show is not! Before our very eyes (and ears?!) unfolds a theatrical and musical show, performed live by a wacky duo who interpret the story?s hidden hits.

German :

Aufführung | Theater und Musik | 8 Jahre und älter

Compagnie Mise à Feu

Wenn die Musik klassisch ist, ist es diese Show nicht! Vor unseren Augen (und in unseren Ohren?!) entfaltet sich ein Theater- und Musikspektakel, das von einem verrückten Duo begleitet wird, das die versteckten Hits der Geschichte live interpretiert.

Italiano :

Spettacolo | Teatro e musica | Da 8 anni in su

Compagnia Mise à Feu

Se la musica è classica, questo spettacolo non lo è! Davanti ai nostri occhi (e alle nostre orecchie!) si svolge uno spettacolo teatrale e musicale, interpretato dal vivo da un folle duo che interpreta i successi nascosti della storia.

Espanol :

Espectáculo | Teatro y música | A partir de 8 años

Compañía Mise à Feu

Si la música es clásica, ¡este espectáculo no lo es! Ante nuestros ojos (¡y oídos!) se despliega un espectáculo teatral y musical, interpretado en directo por un dúo de locos que interpretan los éxitos ocultos de la historia.

