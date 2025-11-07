Diva Syndicat 1000 ans de musique au féminin Nogent-sur-Oise
Diva Syndicat 1000 ans de musique au féminin Nogent-sur-Oise vendredi 7 novembre 2025.
Diva Syndicat 1000 ans de musique au féminin
1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 6 – 6 – 6
6
Tarif groupe (par pers.)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 19:00:00
fin : 2025-11-07 20:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Spectacle | Théâtre et musique | 8 ans et +
Compagnie Mise à Feu
Si la musique est classique, ce spectacle lui ne l’est pas?! Sous nos yeux (et dans nos oreilles?!) se déploie un spectacle théâtral et musical, servi par un duo déjanté qui interprète en direct les tubes cachés de l’histoire.
Spectacle | Théâtre et musique | 8 ans et +
Compagnie Mise à Feu
Mais où sont les femmes??
Pourquoi l’histoire est-elle remplie de grands musiciens, comme si les femmes, elles, n’avaient jamais composé et interprété de la musique?? Et pourtant, elles sont bien présentes, les musiciennes, depuis des siècles?! Fortes de ce constat et déterminées à changer le regard sur le matrimoine musical, les deux divas syndicalistes se retroussent les manches et font revivre pour nous mille ans d’histoire de la musique, d’Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura.
Si la musique est classique, ce spectacle lui ne l’est pas?! Sous nos yeux (et dans nos oreilles?!) se déploie un spectacle théâtral et musical, servi par un duo déjanté qui interprète en direct les tubes cachés de l’histoire.
Les divas s’adressent à toutes et tous, pour apprendre de manière légère et redonner aux femmes la place qui est la leur. 6 .
1 Rue Faidherbe Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Theater and music | 8 years and +
Compagnie Mise à Feu
If music is classical, this show is not! Before our very eyes (and ears?!) unfolds a theatrical and musical show, performed live by a wacky duo who interpret the story?s hidden hits.
German :
Aufführung | Theater und Musik | 8 Jahre und älter
Compagnie Mise à Feu
Wenn die Musik klassisch ist, ist es diese Show nicht! Vor unseren Augen (und in unseren Ohren?!) entfaltet sich ein Theater- und Musikspektakel, das von einem verrückten Duo begleitet wird, das die versteckten Hits der Geschichte live interpretiert.
Italiano :
Spettacolo | Teatro e musica | Da 8 anni in su
Compagnia Mise à Feu
Se la musica è classica, questo spettacolo non lo è! Davanti ai nostri occhi (e alle nostre orecchie!) si svolge uno spettacolo teatrale e musicale, interpretato dal vivo da un folle duo che interpreta i successi nascosti della storia.
Espanol :
Espectáculo | Teatro y música | A partir de 8 años
Compañía Mise à Feu
Si la música es clásica, ¡este espectáculo no lo es! Ante nuestros ojos (¡y oídos!) se despliega un espectáculo teatral y musical, interpretado en directo por un dúo de locos que interpretan los éxitos ocultos de la historia.
L’événement Diva Syndicat 1000 ans de musique au féminin Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-07-19 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme