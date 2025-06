Divagations Céline Grillon et Noëlie Plé Studio 1 Ateliers intermédiaires Caen 28 juin 2025 14:00

Calvados

Divagations Céline Grillon et Noëlie Plé Studio 1 Ateliers intermédiaires 15 bis Rue Dumont d’Urville Caen Calvados

Début : 2025-06-28 14:00:00

fin : 2025-06-28 15:30:00

2025-06-28

Divagations (titre provisoire) est une œuvre sonore proposée par Noëlie Plé et Céline Grillon. Cette création poétique et documentaire vous invite à un voyage au fil de l’Orne, entre récits sensibles et témoignages scientifiques.

INTENTION

Depuis la zone de la presqu’île de Caen, notre exploration est dirigée par le fil de l’eau, s’orientant à la fois en amont et en aval de l’Orne. Nous cherchons, de ses sources jusqu’à son estuaire, de la suisse Normande jusqu’à la pointe du siège et la baie de Sallenelles, les récits que l’Orne nous permet de raconter. Nous partons pour cela à la rencontre de celles et ceux qui côtoient ce fleuve côtier, qui le vivent, le pensent, l’éprouvent.

Ce voyage guidé par l’eau est tout à la fois géographique et temporel. Notre exploration sonore et documentaire des mémoires de l’Orne et son bassin nous amène à entremêler récits du passé avec récits du futur.

Si nous remontons le temps vers sa source et descendons le fleuve vers son embouchure, la perspective d’une montée des eaux prochaines nous amène à faire le chemin en sens inverse, nous ramène jusqu’à la presqu’île de Caen, à l’endroit de la croisée des eaux, au point de rencontre et de division entre l’Orne, l’eau de la mer charriée par les marées et le canal.

Guidées par ces différentes trajectoires narratives, notre enquête se situe à la croisée des arts, des sciences et de questionnements sociétaux. Accompagnée par les sonorités du fleuve, nous voudrions plonger dans un voyage immobile et mouvant, se construisant au gré du courant.

CONTEXTE

Notre exploration artistique fusionne le documentaire, la pratique du field recording et une pratique d’écriture géo-poétique. Notre perspective voudrait se faire entendre en combinant différents registres narratifs des paroles documentaires (interviews, témoignages) apportant connaissances et expériences autour de l’Orne, une divagation poétique, pour donner une voix à l’eau, et des sons captés par field recording et retravaillés comme paysages sonores et compositions électro-acoustiques.

Le projet doit aboutir sur la réalisation d’une création sonore à la fois poétique et documentaire de 30 à 40 minutes, sorte de fictions paysagères guidés par la montée des eaux, et qui sera diffusée entre juin et octobre 2025 lors des festivités du Millénaire de Caen au niveau de la presqu’île de Caen.

DIVAGATIONS

Conception et réalisation Céline Grillon et Noëlie Plé

Production Five Inch

Mixage Pierre Blin (Five Inch production)

Avec le soutien de

Presqu’île créative (Pôle Territorial de Coopération Associatif/ PTCA)

Territoires Pionniers maison de l’architecture de Normandie

Nous sommes Orne

Infos pratiques

Lieu Studio 1 Ateliers intermédiaires, 15 bis Rue Dumont d’Urville

Horaires de 14h à 15h30

Gratuit jauge limitée

Réservation obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-intermediaires/evenements/ecoute-de-divagations-piece-sonore-de-celine-grillon-et-noee-ple

Plus d’infos sur Débordions presquile-creative.fr

Studio 1 Ateliers intermédiaires 15 bis Rue Dumont d’Urville

Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 coordination@presquile-creative.fr

English : Divagations Céline Grillon et Noëlie Plé

Divagations (working title) is a sound work by Noëlie Plé and Céline Grillon. This poetic and documentary creation invites you on a journey along the Orne, between sensitive stories and scientific testimonies.

INTENTION

From the Caen peninsula area, our exploration is directed by the flow of water, moving both upstream and downstream on the Orne. From its sources to its estuary, from the Swiss Normandy to the Pointe du Siège and the Bay of Sallenelles, we’re looking for the stories that the Orne allows us to tell. To do this, we’re going to meet the people who live, think and feel this coastal river.

This journey guided by water is both geographical and temporal. Our sound and documentary exploration of the memories of the Orne and its basin will interweave tales of the past with those of the future.

While we travel back in time to its source and down the river to its mouth, the prospect of rising waters in the near future takes us in the opposite direction, bringing us back to the Caen peninsula, at the crossroads where the waters meet and divide the Orne, the sea water carried by the tides and the canal.

Guided by these different narrative trajectories, our investigation lies at the crossroads of art, science and social issues. Accompanied by the sounds of the river, we’d like to plunge into an immobile, moving voyage, building with the current.

CONTEXT

Our artistic exploration merges documentary, field recording and geo-poetic writing. Our vision is to make ourselves heard by combining different narrative registers: documentary words (interviews, testimonials) providing knowledge and experience about the Orne, poetic ramblings giving a voice to water, and sounds captured by field recording and reworked as soundscapes and electro-acoustic compositions.

The project will culminate in a 30-40 minute sound creation, both poetic and documentary, a kind of landscape fiction guided by the rising waters, to be broadcast between June and October 2025 during Caen?s Millennium celebrations on the Caen peninsula.

DIVAGATIONS

Design and production: Céline Grillon and Noëlie Plé

Production: Five Inch

Mixing: Pierre Blin (Five Inch production)

With the support of :

Presqu’île créative (Pôle Territorial de Coopération Associatif/ PTCA)

Territoires Pionniers maison de l’architecture de Normandie

We are Orne

Practical info

Location: Studio 1 Ateliers intermédiaires, 15 bis Rue Dumont d?Urville

Schedule: 2pm to 3:30pm

Free ? limited gauge

Reservations required on: https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-intermediaires/evenements/ecoute-de-divagations-piece-sonore-de-celine-grillon-et-noee-ple

More information on Débordions: presquile-creative.fr

German : Divagations Céline Grillon et Noëlie Plé

Divagations (Arbeitstitel) ist ein Klangwerk von Noëlie Plé und Céline Grillon. Diese poetische und dokumentarische Kreation lädt Sie zu einer Reise entlang des Flusses Orne ein, zwischen sensiblen Erzählungen und wissenschaftlichen Zeugnissen.

INTENTION

Von der Gegend um die Halbinsel Caen aus wird unsere Erkundung vom Wasserlauf geleitet und orientiert sich sowohl flussaufwärts als auch flussabwärts der Orne. Wir suchen von ihren Quellen bis zu ihrer Mündung, von der Normannischen Schweiz bis zur Pointe du siège und der Bucht von Sallenelles nach den Geschichten, die die Orne uns zu erzählen erlaubt. Dazu begeben wir uns auf die Suche nach den Menschen, die an diesem Küstenfluss leben, ihn erleben, über ihn nachdenken und ihn erfahren.

Diese vom Wasser geleitete Reise ist sowohl geografisch als auch zeitlich begrenzt. Unsere akustische und dokumentarische Erkundung der Erinnerungen der Orne und ihres Beckens führt uns dazu, Erzählungen der Vergangenheit mit Erzählungen der Zukunft zu verflechten.

Wenn wir in der Zeit zu seiner Quelle zurückgehen und flussabwärts zu seiner Mündung fahren, veranlasst uns die Aussicht auf einen bevorstehenden Wasseranstieg, den Weg in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, und führt uns zurück bis zur Halbinsel Caen, zum Ort der Wasserkreuzung, dem Punkt, an dem die Orne, das von den Gezeiten mitgeführte Meerwasser und der Kanal zusammentreffen und sich teilen.

Geleitet von diesen verschiedenen Erzählsträngen, bewegt sich unsere Untersuchung an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und gesellschaftlichen Fragestellungen. Begleitet von den Klängen des Flusses möchten wir in eine unbewegliche und bewegte Reise eintauchen, die sich mit der Strömung aufbaut.

KONTEXT

Unsere künstlerische Erkundung verschmilzt Dokumentarfilme, Field Recording und geopoetisches Schreiben. Unsere Perspektive möchte sich Gehör verschaffen, indem wir verschiedene Erzählregister kombinieren: dokumentarische Texte (Interviews, Zeugenaussagen), die Wissen und Erfahrungen rund um die Orne vermitteln, eine poetische Schweifung, um dem Wasser eine Stimme zu verleihen, und Klänge, die durch Feldaufnahmen aufgenommen und als Klanglandschaften und elektroakustische Kompositionen bearbeitet werden.

Das Projekt soll in eine 30-40-minütige poetische und dokumentarische Klangkreation münden, eine Art Landschaftsfiktion, die vom steigenden Wasser geleitet wird und zwischen Juni und Oktober 2025 während der Millenniumsfeierlichkeiten in Caen auf der Halbinsel von Caen ausgestrahlt werden soll.

DIVAGATIONS

Konzept und Regie: Céline Grillon und Noëlie Plé

Produktion: Five Inch

Mix: Pierre Blin (Five Inch production)

Mit der Unterstützung von :

Presqu’île créative (Pôle Territorial de Coopération Associatif/ PTCA)

Territoires Pionniers Maison de l’architecture de Normandie (Haus der Architektur der Normandie)

Wir sind Orne

Praktische Infos

Ort: Studio 1 Ateliers intermédiaires, 15 bis Rue Dumont d’Urville

Unterrichtszeit: von 14 Uhr bis 15.30 Uhr

Kostenlos ? begrenzte Teilnehmerzahl

Reservierung erforderlich unter: https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-intermediaires/evenements/ecoute-de-divagations-piece-sonore-de-celine-grillon-et-noee-ple

Weitere Informationen über Débordions: presquile-creative.fr

Italiano :

Divagations (titolo provvisorio) è un’opera sonora di Noëlie Plé e Céline Grillon. Questa creazione poetica e documentaria invita a compiere un viaggio lungo l’Orne, tra storie sensibili e resoconti scientifici.

INTENZIONE

Dalla zona della penisola di Caen, la nostra esplorazione è guidata dal flusso dell’acqua, che ci porta sia a monte che a valle dell’Orne. Dalle sorgenti all’estuario, dalla Suisse Normande alla Pointe du Siège e alla baia di Sallenelles, cerchiamo le storie che l’Orne ci permette di raccontare. Per farlo, incontreremo le persone che vivono accanto a questo fiume costiero, che lo vivono, lo pensano e lo sentono.

Questo viaggio guidato dall’acqua è sia geografico che temporale. La nostra esplorazione sonora e documentaria delle memorie dell’Orne e del suo bacino intreccerà i racconti del passato con quelli del futuro.

Se si torna indietro nel tempo fino alla sorgente e si scende lungo il fiume fino alla foce, la prospettiva di un innalzamento delle acque nel prossimo futuro impone di andare nella direzione opposta, riportandoci alla penisola di Caen, nel punto in cui le acque si incontrano e dividono l’Orne, l’acqua del mare trasportata dalle maree e il canale.

Guidata da queste diverse traiettorie narrative, la nostra indagine si colloca all’incrocio tra le arti, le scienze e le questioni sociali. Accompagnati dai suoni del fiume, vorremmo immergerci in un viaggio immobile e in movimento, costruendo con la corrente.

CONTESTO

La nostra esplorazione artistica combina documentario, registrazione sul campo e scrittura geo-poetica. La nostra visione è quella di farci ascoltare combinando diversi registri narrativi: parole documentarie (interviste, testimonianze) che forniscono conoscenze ed esperienze sull’Orne, divagazioni poetiche per dare voce all’acqua, e suoni catturati dalla registrazione sul campo e rielaborati come paesaggi sonori e composizioni elettro-acustiche.

Il progetto culminerà in una creazione sonora di 30-40 minuti, poetica e documentaria al tempo stesso, una sorta di fiction paesaggistica guidata dall’innalzamento delle acque, che sarà trasmessa tra giugno e ottobre 2025 durante le celebrazioni del Millennio di Caen sulla penisola di Caen.

DIVAGAZIONI

Ideazione e produzione: Céline Grillon e Noëlie Plé

Produzione: Five Inch

Missaggio: Pierre Blin (produzione Five Inch)

Con il supporto di :

Presqu’île créative (Pôle Territorial de Coopération Associatif/ PTCA)

Territoires Pionniers casa dell’architettura della Normandia

Noi siamo Orne

Informazioni pratiche

Sede: Studio 1 Ateliers intermédiaires, 15 bis Rue Dumont d’Urville

Orario: dalle 14.00 alle 15.30

Gratuito? Capacità limitata

Prenotazione obbligatoria a: https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-intermediaires/evenements/ecoute-de-divagations-piece-sonore-de-celine-grillon-et-noee-ple

Maggiori informazioni su Débordions: presquile-creative.fr

Espanol :

Divagaciones (título provisional) es una obra sonora de Noëlie Plé y Céline Grillon. Esta creación poética y documental invita a realizar un viaje por el Orne, entre historias sensibles y relatos científicos.

INTENCIÓN

Desde la zona de la península de Caen, nuestra exploración está dirigida por el flujo del agua, que nos lleva tanto río arriba como río abajo del Orne. Desde sus fuentes hasta su estuario, desde la Suisse Normande hasta la Pointe du Siège y la bahía de Sallenelles, buscamos las historias que el Orne nos permite contar. Para ello, vamos a conocer a las personas que viven junto a este río costero, que lo viven, lo piensan y lo sienten.

Este viaje guiado por el agua es a la vez geográfico y temporal. Nuestra exploración sonora y documental de las memorias del Orne y de su cuenca entrelazará los relatos del pasado con los del futuro.

Si nos remontamos en el tiempo hasta su nacimiento y bajamos por el río hasta su desembocadura, la perspectiva de crecidas en un futuro próximo nos obliga a ir en dirección contraria, llevándonos de nuevo a la península de Caen, al punto donde las aguas se encuentran y dividen el Orne, el agua del mar transportada por las mareas y el canal.

Guiados por estas diferentes trayectorias narrativas, nuestra investigación se sitúa en la encrucijada de las artes, las ciencias y las cuestiones sociales. Acompañados por los sonidos del río, nos gustaría sumergirnos en un viaje inmóvil y en movimiento, construyendo con la corriente.

CONTEXTO

Nuestra exploración artística combina el documental, la grabación de campo y la escritura geo-poética. Nuestra visión es hacernos oír combinando diferentes registros narrativos: palabras documentales (entrevistas, testimonios) que aportan conocimientos y experiencias sobre el Orne, divagaciones poéticas para dar voz al agua, y sonidos captados mediante grabaciones de campo y reelaborados como paisajes sonoros y composiciones electroacústicas.

El proyecto culminará en una creación sonora de 30-40 minutos de duración, a la vez poética y documental, una especie de ficción paisajística guiada por la crecida de las aguas, que se emitirá entre junio y octubre de 2025 durante las celebraciones del Milenio de Caen, en la península de Caen.

DIVAGACIONES

Diseño y producción: Céline Grillon y Noëlie Plé

Producción: Five Inch

Mezcla: Pierre Blin (producción Five Inch)

Con el apoyo de :

Presqu’île créative (Polo Territorial de Cooperación Asociativa/ PTCA)

Territoires Pionniers casa de arquitectura de Normandía

Somos Orne

Información práctica

Localización: Estudio 1 Ateliers intermédiaires, 15 bis Rue Dumont d’Urville

Horario: de 14:00 a 15:30

Gratuito ? aforo limitado

Reserva obligatoria en: https://www.helloasso.com/associations/les-ateliers-intermediaires/evenements/ecoute-de-divagations-piece-sonore-de-celine-grillon-et-noee-ple

Más información sobre Débordions: presquile-creative.fr

