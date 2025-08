DIVANNIVERSAIRE #2 – la fête d’anniversaire du Labo Diva Labo diva Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 14:00 – 23:59

Gratuit : non Événement gratuit, certains ateliers à prix libre. Le bar est accessible gratuitement et sans inscription préalable pendant la journée mais certains moments de la journée seront à prix libre et à réserver. Informations à venir sur nos réseaux sociaux ! Tout public

Le samedi 25 octobre, le Labo Diva remet ça et vous invite à son deuxième DIVANNIVERSAIRE !Et cette année, on met à l’honneur les personnes, collectifs et événements qui ont fait vivre le lieu ces derniers mois et participé à créer un lieu hybride, engagé, festif et convivial !Plus d’infos à venir sur les réseaux sociaux du Labo Diva alors restez branché-es pour voir ce qu’on vous réserve… En tout cas, fidéle à nous-même il y aura à boire et à manger, à voir et à danser, à écouter et à partager !

Labo diva Île de Nantes Nantes 44200

https://www.facebook.com/labodiva/?locale=fr_FR