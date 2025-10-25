DIVANNIVERSAIRE #2 – la fête d’anniversaire du Labo Diva Labo diva Nantes

DIVANNIVERSAIRE #2 – la fête d’anniversaire du Labo Diva Labo diva Nantes samedi 25 octobre 2025.

DIVANNIVERSAIRE #2 – la fête d’anniversaire du Labo Diva Samedi 25 octobre, 14h00 Labo diva Loire-Atlantique

Événement gratuit, certains ateliers à prix libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T23:59:00

Fin : 2025-10-25T14:00:00 – 2025-10-25T23:59:00

LE DIVANNIVERSAIRE, ON REMET ÇA ?

Rendez-vous le 25 OCTOBRE, de 15h à minuit pour le DIVANNIVERSAIRE N°2

Pour fêter notre deuxième année sur le Mail des Chantiers, on vous a concocté un joli programme avec les personnes qui ont fait vivre le Labo Diva tout au long de l’année

Au programme :

Atelier dessin MODELE VIVANT par @atelierculsnus

✨ PAILLETTES pour briller toute la nuit avec @manon.paillettes.yeah

ONGLES pour se pimper avec @scottmedgerold

DIVA COMEDY pour rire aux éclats @divacomedy

DJS-SETS avec les stars @yasmina.bee @feaithh

STREET BOX pour des photos comme en photomaton (mais mieux)

Nos fameux COOKIES et autres GRIGNOTES pour se sustenter

PLAT CHAUD GUINEEN cuisiné par Thierno, notre ancien alternant cuisine

POTIONS MAGIQUES avec et sans alcool, pour se désaltérer

et d’autres surprises en cours de réflexion…

ALORS, ÇA VOUS DIT ?

On vous fait un post plus détaillé très vite !!

Labo diva 24 Mail des Chantiers, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/labodiva/?locale=fr_FR »}]

Pour sa deuxième année dans son nouveau local, le Labo Diva vous invite à fêter son anniversaire avec une journée à son image : conviviale, festive, gourmande, engagée, locale et surprenante… fête musique

L’équipe du Labo Diva