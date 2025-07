Div’Arts s’expose Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

Div’Arts s’expose Rue Paul Canta Dives-sur-Mer mercredi 13 août 2025.

Div’Arts s’expose

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Début : Mercredi Mercredi 2025-08-13 10:00:00

fin : 2025-08-14 18:30:00

2025-08-13

Huiles, aquarelles, pastels… Admirez les tableaux et les différentes techniques artistiques employées par les peintres de l’association !

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 21 31 93 01

English : Div’Arts s’expose

Oils, watercolors, pastels? Admire the paintings and the different artistic techniques used by the association’s painters!

German : Div’Arts s’expose

Öl, Aquarell, Pastell? Bewundern Sie die Bilder und die verschiedenen künstlerischen Techniken, die von den Malern des Vereins angewandt werden!

Italiano :

Oli, acquerelli, pastelli? Ammirate i dipinti e le diverse tecniche artistiche utilizzate dai pittori dell’associazione!

Espanol :

¿Aceites, acuarelas, pasteles? Admire los cuadros y las diferentes técnicas artísticas utilizadas por los pintores de la asociación

