Divas | Rencontre avec Martine Delvaux, Centre culturel canadien, Paris

Informations pratiques

Divas | Rencontre avec Martine Delvaux Jeudi 17 septembre, 20h00 Centre culturel canadien Paris

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Le Centre culturel canadien vous invite à une rencontre avec la romancière et essayiste québécoise Martine Delvaux à l’occasion de la parution en France de Divas, son nouveau livre de non-fiction publié aux éditions Héliotrope.

Voix incontournable du féminisme au Canada, Martine Delvaux livre une enquête sensible et ample sur la voix de celles qu’on a si souvent tenté de réduire au silence.

« Il ne s’agit pas ici d’attraper les divas, toutes les divas, dans le but de les collectionner, d’en faire une encyclopédie ou un dictionnaire, de coller sur elles des connaissances exhaustives, un savoir universitaire, il ne s’agit pas de les épingler comme on le fait avec les papillons. Non, il s’agit simplement d’en choisir certaines, d’écouter leurs voix monter pour y puiser une leçon de création et d’ambition, en même temps que d’humanité et d’humilité. » Martine Delvaux, extrait Divas

« De l’émotion qui la saisit en écoutant Ne me quitte pas chantée par Nina Simone la veille de Noël, Martine Delvaux tire un livre foisonnant, circulant librement par les chemins tracés par toutes celles qui ont osé chanter, et par toutes celles qui se sont autorisées à les entendre. Car la voix des femmes, leur chant, nous dit Delvaux, est en soi une puissance de subversion qui circule. Et diva, ça veut dire : puissance, tristesse et joie, désir de vivre et refus de se taire. » Louise Chennevière

« Parce que parler, c’est aussi chanter, dénoncer, pleurer, crier et parfois se taire, ou se faire fermer la bouche. Il y a toutes nos vies dans ce sujet. » Titiou Lecoq

Romancière et essayiste, professeure en études littéraires, Martine Delvaux a été sélectionnée en 2024 au prix Médicis essai pour Ça aurait pu être un film. Elle a également publié Thelma, Louise & moi, Le monde est à toi, Pompières et pyromanes, Il faut beaucoup aimer les femmes qui pleurent ainsi que Le boys club qui a remporté le Grand Prix du livre de Montréal en 2020.

La rencontre sera animée par Gladys Marivat, journaliste pour Le Monde des Livres et Lire Magazine. Elle sera suivie d’une séance de dédicaces en collaboration avec la Librairie du Québec à Paris.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris 75008 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://canada-culture.org/event/divas/ »}]

Rencontre avec Martine Delvaux autour de Divas, son nouveau livre consacré aux voix féminines et à leur puissance. Une soirée animée par Gladys Marivat, suivie d’une séance de dédicaces.